Ташкент, , 14:31 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» планирует увеличить частоту авиарейсов в Дубай до пяти раз в неделю, сообщили 16 ноября в пресс-службе компании.

Вид на Дубай. ОАЭ Анна Рыжкова (с) ИА Красная Весна

С 1 декабря рейсы в Дубай планируется выполнять по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Первые рейсы из Узбекистана в ОАЭ после карантина удалось возобновить с 4 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, Узбекистан планирует возобновить воздушное сообщение между Ташкентом и городами Кабул и Мозари-Шариф в Узбекистане. Президент республики Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам начать переговоры с компаниями KamAir и Ariana Afghan Airlines.

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