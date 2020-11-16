Москва, , 14:30 — REGNUM В Хакасии удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Об этом 16 ноября на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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»Всю прошлую неделю интенсивно занимались там (в Хакасии — прим. ред.) решением организационных и лечебных вопросов», — отметил Мурашко.

Он подчеркнул, что в том числе ситуацию удалось стабилизировать «с применением определённых противоэпидемических мер, несмотря на нарастание поступления пациентов».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября стало известно, что в Хакасию, где сложилась сложная ситуация с коронавирусом, прибыла группа специалистов Минздрава России.

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Также в Хакасию для помощи в стабилизации ситуации прибыл полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

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В республике развернули военный мобильный госпиталь, который предназначен для лечения пациентов с COVID-19.

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Напомним, по состоянию на 16 ноября в Хакасии выявлено 9565 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6592 человека, скончались 89 пациентов с COVID-19.

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