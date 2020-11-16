Москва, , 14:26 — REGNUM Ситуация с наркотиками в России остаётся сложной. Об этом сегодня, 16 ноября, на заседании Совета безопасности РФ заявил президент страны Владимир Путин.

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Глава государства при этом отметил наличие определённые результатов в борьбе с наркоманией в России.

«Число официально зарегистрированных наркопотребителей в России сократилось более чем на четверть за десять лет», — привёл цифры российский лидер.

Несмотря на это, глава государства потребовал активнее и наступательнее бороться с этой проблемой, которая, по его словам, носит «латентный характер».

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Как сообщало иаИА REGNUM, в конце октября 2020 года секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что рост наркомании в России удалось приостановить. Так, по его словам, объём конфискованных наркотиков и психотропных препаратов увеличился в этом году практически в четыре раза. Объём преступлений по сбыту наркотиков вырос почти на 70%, а смертность от употребления наркотиков — почти на 17%.