Липецк, , 14:25 — REGNUM В Липецкой области 16 ноября подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлен 9621 положительный тест.

За весь период наблюдения 7687 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 35 — за последние сутки. 86 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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