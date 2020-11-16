Санкт-Петербург, , 14:45 — REGNUM В Ленинградской области только 0,3% школьников и их родителей предпочли дистанционное обучение очному. Об этом 16 ноября рассказали в пресс-службе областной администрации.

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Всего на данный момент на дистанционную форму обучения по собственному желанию перешли 517 школьников Ленинградской области, что составляет 0,3% от общего числа учеников.

Напомним, с 16 ноября учащиеся в регионе могут оставаться дома и продолжать посещать уроки, подключаясь к ним онлайн. Эта возможность предоставлена прежде всего для тех детей, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией, болеют в легкой форме, проживают вместе с пожилыми, либо имеющими хронические заболевания родственниками.

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