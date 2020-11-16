Москва, , 14:29 — REGNUM Число пациентов с коронавирусной инфекцией, которым нужна реанимация, в России значительно выросло. Такие больные занимают около 5,3 тыс. реанимационных коек, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 16 ноября на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

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«Значительно возросло количество пациентов, находящихся в реанимациях. Занятость на сегодняшний день — 5300 коек», — сказал Мурашко.

Он добавил, что резервный реанимационный фонд загружен менее чем на четверть. Реанимационная защита, таким образом, полностью обеспечена.

Как сообщало ИА REGNUM, Мурашко проинформировал о наличии в России почти 263 тыс. коек для больных коронавирусной инфекцией. В среднем занято 84% коек, в 53 регионах занято 90% мест.

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