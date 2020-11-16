Абакан, , 14:15 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 172 человек, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в республиканском правительстве.

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Темп прироста за сутки составил 1,8%. Всего в Хакасии зарегистрировано 9565 случаев заражения коронавирусом, в том числе 878 — среди детей. Выздоровели 6592 человека. Это 68,9% от числа выявленных носителей.

В Хакасии за весь период скончались 89 пациентов с COVID-19.

Напомним, за сутки 15 ноября в Хакасии было выявлено 174 носителя коронавируса.

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