Москва, , 14:10 — REGNUM Выделение субсидий и закупка контейнеров для раздельного сбора мусора в регионах России является одной из самых важных задач при решении экологических проблем, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя начала проверки Минприроды РФ.

«Ухудшение экологической ситуации, проблемы свалок и отсутствие переработки вторичного сырья в России является одной из самых важных проблем страны, которые необходимо незамедлительно решать. И неисполнение тех или иных поручений или намеренное затягивание их исполнения может привести не обратимым процессам.

Дисциплинарное наказание последует в случае выявления нарушений законодательства и неисполнение соответствующих поручений вице-премьера. Если, в ходе проверки будет установлено причинение материального ущерба, то, возможно, привлечение к уголовной ответственности виновных лиц.

Стратегическая задача раздельного сбора мусора состоит, в первую очередь, в том, чтобы сохранить экологию и, как следствие, здоровье граждан, а также максимально сократить объемы мусорных захоронений и очистить страну от нелегальных свалок.

Соответственно, исполнение данных поручений является жизненно важными задачами, которые необходимо вовремя исполнять.

Как сообщало ИА REGNUM, в России начнется служебная проверка из-за срыва закупок контейнеров для раздельного сбора мусора. Приказ об этом впустил новый глава Минприроды Александр Козлов.

Читайте также: Новый глава Минприроды РФ проверит закупки баков для мусора