Оренбург, , 14:18 — REGNUM В Оренбурге на базе филиала МНТК «Микрохирургия глаза» развернут 200 коек для помощи COVID-пациентам. Эти места будут резервными, поскольку ситуация в регионе стабилизируется, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

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По данным ведомства, резервные койки появятся в пансионате. Руководство филиала без официального письменного запроса предоставлять корреспонденту ИА REGNUM информацию о расширении коечного фонда в учреждении отказалось.

По неофициальным данным, минздрав региона еще весной направлял просьбу в адрес Оренбургского филиала Центра имени академика С.Н. Фёдорова об открытии койко-мест для COVID-пациентов. Повторно просьба прозвучала в сентябре.

Между тем, в минздраве Оренбургской области отметили, что на территории региона наметилась тенденция по стабилизации эпидситуации и при закреплении эффективных результатов в скором времени потребуется не наращивание коечного фонда, а его сокращение.

Добавим, что в Оренбуржье для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 имеется около 5 тысяч коек. На 16 ноября в стационарах находятся 1 304 человека, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 382 человек оценивается медиками как тяжелое, 793 — как средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

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