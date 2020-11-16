Москва, 16 ноября 2020, 14:05 — REGNUM Детские новогодние ёлки в Кремле в этом году отменят, но главная новогодняя ёлка страны будет установлена. Об этом 16 ноября заявила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, передаёт ТАСС.
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По её словам, пандемия коронавируса не скажется на этой кремлевской новогодней традиции. Живую ёлку планируется срубить в Подмосковье 9 декабря.
11 декабря главную новогоднюю ёлку страны доставят в Кремль. установят на Соборной площади и украсят игрушками.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за пандемии коронавируса новогодние представления для детей в Кремлевском дворце покажут только по телевидению.
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