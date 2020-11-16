Москва, , 14:02 — REGNUM В России на сегодняшний день в оказании медицинской помощи заразившимся коронавирусной инфекцией помогают более 40 тыс. студентов-медиков. Об этом 16 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«Более 40 тыс. студентов-медиков, в том числе волонтёров, уже сегодня принимают участие в оказании медицинской помощи», — сказал он на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурашко заявил, что в России на сегодняшний день занято 84% из 263 тыс. больничных коек, которые были развёрнуты для пациентов с COVID-19. При этом в 53 российских регионах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90%.

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