Самара, , 14:02 — REGNUM Почти 200 коек будут дополнительно перепрофилированы в Самарском государственном медицинском университете (СамГМУ) для лечения пациентов с COVID-19. Об этом 16 ноября сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании Координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавируса в стране.

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По его словам, правительство России ведет работу по расширению коечного фонда для лечения больных с COVID-19. Так, в Самарской области будет дополнительно перепрофилировано почти 200 коек для помощи пациентам с COVID-19 на базе Самарского государственного медицинского университета. В этом медучреждении помощь таким пациентам была организована еще весной, отметил он.

Мишустин также обратил внимание глав регионов на то, что необходимо постоянно поддерживать резерв свободных коек как минимум в 20%, а также обеспечить доступность необходимых лекарственных препаратов и их своевременный заказ на федеральном уровне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области весь терапевтический корпус клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) планируют отдать под лечение пациентов с COVID-19. Согласно данным на 16 ноября по области было выявлено 217 случаев заражения коронавирусом.

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