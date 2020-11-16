Токио, , 13:59 — REGNUM Япония будет в тесном сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом прилагать усилия для проведения Игр в 2021 году, заявил 16 ноября премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, сообщает Reuters.

С таким заявлением Суга выступил по итогам встречи с главой МОК Томасом Бахом, который посетил Японию в рамках двухдневного визита.

Напомним, летние Олимпийские игры в Токио, которые организаторы планировали провести в конце лета 2020 года, были перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции на следующий год.