Киев, , 14:01 — REGNUM В случаев введения на территории Украины полного локдауна из-за пандемии коронавируса возможно повторное закрытие государственных границ. Об этом 16 ноября заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире канала «Украина 24».

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«Если будет введён полный локдаун, то, очевидно, будет рассматриваться такая мера, как закрытие границ», — сказал он.

При этом Кулеба отметил, что из-за введения карантина выходного дня на Украине удалось избежать введения полного локдауна, и потому он в ближайшие дни не ожидает рассмотрения данного вопроса правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на Украине было выявлено 9832 подтвержденных случая заражения коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 545 689.