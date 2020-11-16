Белгород, , 13:55 — REGNUM Ключи от новых квартир получили собственники жилья, разрушенного взрывом бытового газа в посёлке Яковлево Белгородской области. Новоселье отметили 12 семей, сообщили 16 ноября в пресс-службе правительства региона.

Новый 62-квартирный жилой дом возвели на улице Северной. Его площадь более четырёх тысяч квадратных метров. Хозяевами 12 квартир стали жильцы бывшего дома №102 по улице Шаландина, который после взрыва бытового газа в декабре 2019 года был признан непригодным для проживания и снесён. Специально для них в первоначальный проект внесли изменения и добавили к зданию ещё один подъезд. Остальными новосёлами дома стали участники двух государственных программ: 10 квартир получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, ещё 36 квартир переданы жильцам по программе переселения из аварийного жилья.

Взрыв газа произошёл вечером 3 декабря 2019 года, пострадали пять человек, ещё двое скончались.