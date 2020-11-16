Москва, , 13:53 — REGNUM Люди, которые звонят в скорую помощь, не должны долго ждать ответа оператора. Время на это должно быть максимально сокращено. Об этом сегодня, 16 ноября, на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Скорая помощь Дарья Драй (с) ИА REGNUM

«Необходимо максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь», — подчеркнул премьер-министр.

По его словам, для этого следует усилить работу call-центров и привлекать к этому волонтеров, в том числе психологов.

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Глава российского правительства отметил, что граждане должны оперативно получать медицинскую помощь — в больнице, в поликлиниках, на дому.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ сформировать в России достаточный запас лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции и при необходимости оперативно предоставлять их регионам.