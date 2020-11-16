Москва, , 13:53 — REGNUM Новогодних представлений для детей в Кремлевском дворце из-за пандемии не будет. Об этом 16 ноября заявила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, передаёт ТАСС.

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Праздничное новогоднее представление будет записано без наличия детей в концертном зале Кремля и показано по телевидению.

Почём новогодние ёлки в регионах и есть ли дороже кемеровской?

Крылова уточнила, такое решения принято в связи со сложной эпидемиологической ситуации в России по коронавиурсу. «Нельзя подвергать опасности здоровье детей», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, самой лучшей новогодней ёлкой (представлением) для детей в Москве и Подмосковье названа Кремлевская ёлка в Кремлевском дворце.

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