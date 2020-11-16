Москва, , 13:49 — REGNUM Власти приняли решение об отказе от проведения новогодних детских мероприятий в Кремле в 2020 году. Об этом агентству ТАСС заявила пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

Новый год (сс) Bru-nO

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"В этом году от традиционных детских елок в Кремле пришлось отказаться из-за сложной эпидемиологической ситуации, чтобы не подвергать опасности здоровье ребят», — сказала Крылова.

При этом, по её словам, мероприятие всё равно состоится, но в записи: его будут показывать по телевидению.

Крылова подчеркнула, что от традиции установки ёлки в Кремле было решено не отказываться: уже 9 декабря в Подмосковье спилят живую ель, 11 декабря она будет доставлена в Кремль — на Соборную площадь, после чего украсят новогодними игрушками.