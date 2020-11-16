Мотыгинский район, Красноярский край, , 13:47 — REGNUM Драматический театр в посёлке Мотыгино Красноярского края открыл сбор на ремонт туалета. За два дня удалось собрать большую часть необходимой суммы.

Драматический театр в посёлке Мотыгино Красноярского края Цитаата из видео на YouTube

Руководство мотыгинского театра заявило, что планирует создать международный культурный центр Мотыгино. Начать решили с ремонта туалета в здании театра, передаёт ТВК. Деньги собирают через сервис краудфандинга.

На протяжении 20 лет в единственном на весь театр туалете висит объявление о том, что туалет предназначен только для «малых нужд». Для других целей используется уличный туалет.

Ситуацию осложняет отсутствие канализации в Мотыгино, для сточных вод используют септики. Нынешний септик в здании театра требует замены на септик большего объема. Местные власти не в состоянии помочь театру. На сегодняшний день бюджет, выделяемый администрацией на содержание и оплату труда коллектива, покрывает только минимальные потребности театра.

Из необходимых 300 тысяч рублей уже собрано 264. Но отсутствие нормального туалета — не единственная проблема театра. В здании протекает крыша, гниет несущая стена, проводку и фундамент необходимо заменить. Поэтому, если собранная сумма окажется больше необходимой, деньги пойдут на решение других проблем театра.

Добавим, Мотыгинский драматический театр уже 27 лет работает в таёжном поселке Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Матвеевка Хабаровского района, в здании, где работают почта, спортивная секция, ФАП и творческие кружки, нет тёплого туалета.

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