Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, , 13:45 — REGNUM Сразу 1347 иммигрантов из Африки прибыли к побережью Канарских островов в Атлантическом океане в период 14−15 ноября. Об этом сообщают испанские экстренные службы.

Сообщается, что иммигранты прибыли к Гран-Канарии и Эль Йерро на 35 самодельных плавательных средствах. Большинство из них были доставлены службой береговой охраны в порт Аргинегин на территории Гран-Канарии.

Ситуация на Канарах достигла критической отметки после 7−8 ноября, когда к берегам островов прибыли более двух тысяч иммигрантов без документов, в результате чего временные центры содержания оказались переполненными.

Правительство Испании уже отреагировало на такую ситуацию в регионе. Так, военно-морское патрулирование водных территорий у побережья расширено. Также принято решение о создании дополнительных центров временного содержания.