Санкт-Петербург, , 13:55 — REGNUM В Санкт-Петербурге на карантин из-за выявленных случаев коронавируса и ОРВИ отправлены по-прежнему менее 1% от общего количества школьных классов города. Об этом 16 ноября сообщили в пресс-службе городского комитета по образованию.

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По данным на начало недели, в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ, закрыты 15 групп в десяти детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 64 класса в 27 школах города.

«Это 0,32% от общего количества классов в городе», — пояснили в ведомстве.

Напомним, на 13 ноября на «дистант» были переведены 69 классов в 33 школах Петербурга.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 2039 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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