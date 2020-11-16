Салехард, , 13:36 — REGNUM На Ямале за сутки выявлен 191 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 16 ноября сообщает региональный оперативный штаб.

Из них 12 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов. Остальные: в Губкинском — 20, в Приуральском районе — 23, в Ноябрьске — 25, в Салехарде — 12, в Надымском районе — 19, в Муравленко — 23.

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 194 случая.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 16 ноября зарегистрировано 23 595 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 16 181 человек, 196 пациентов с COVID-19 скончались.