Чебоксары, , 13:36 — REGNUM Чувашию накрыли первые морозы, предстоящей ночью ожидается до — 18 градусов. Сухая ветреная погода сохранится всю вторую половину недели, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Сухой морозный воздух принёс в Чувашию северный антициклон. В ближайшие дни в республике днём ожидается +3…+8 градусов мороза при слабом южном ветре.

Погода начнет меняться 19 ноября с приходом атлантического циклона. Из-за перепадов атмосферного давления в этот день усилится юго-западный ветер. По предварительным данным, из-за сильного ветра станет холоднее, ощущаемая температура понизится до −13…−18 градусов. Осадки не прогнозируются.

22 ноября ожидаются снегопады и, по расчётам, последняя неделя ноября в Чувашии будет тёплой и снежной. Высота снежного покрова в Чебоксарах к концу месяца может составить 15 сантиметров.