Москва, , 13:35 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» рассекретила документы, связанные с запуском первого лунохода 17 ноября 1970 года, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

На сайте корпорации опубликован приказ Министра общего машиностроения «О специализации завода им. Лавочкина по разработке и изготовлению научных искусственных спутников Земли».

В списке рассекреченных документов также есть протокол заседания коллегии Министерства общего машиностроения. В документе отмечается, что на заседании коллегии министерства обсуждались работы по комплексу Е-8.

В частности, отмечалась необходимость ускоренного введения в эксплуатацию вакуумной камеры ВК-600/300 для испытания лунохода, а также ввода в эксплуатацию лунодрома в Евпатории.

Роскосмос также опубликовала стенограммы заседания коллегии министерства общего машиностроения. Подборка содержит министерские и ведомственные документы, фрагменты переписки и отчетную документацию.

Читайте также: «Роскосмос» подал многомиллионный иск к разработчику систем ГЛОНАСС