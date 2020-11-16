Пенза, , 13:39 — REGNUM В Пензенской области под наблюдением врачей остаются 6 710 человек, сняли с коронавирусного учета с начала пандемии 44 486 жителей. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Всего по состоянию на 16 ноября инфекцию выявили у 17 926 человек, за сутки заболели еще 160 человек, среди которых 22 — несовершеннолетние. 93 жителя Пензы получили положительный результат теста на COVID-19 за сутки.

В лабораториях всего обследовано почти 420 тыс. человек, проведено более 446,4 тыс. исследований. Среди населения суммарный охват тестированием на коронавирус составляет 32,17% .

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Пензенской области по информации на 16 ноября всего выздоровели от COVID-19 13,3 тыс. человек, за сутки — 29 пациентов. 218 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

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