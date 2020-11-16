Волжский, Волгоградская область, , 13:38 — REGNUM Виновным в коммерческом подкупе в крупном размере признан 57-летний житель Московской области, который осуществлял контроль за ремонтными работами на Волжской ГЭС в Волгоградской области. Мужчина потребовал 500 тысяч рублей за беспрепятственную приёмку ремонта, сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе прокуратуры региона.

Подсудимый в феврале 2020 года занимал пост первого заместителя генерального директора коммерческой организации, осуществляющей строительный контроль за проведением ремонта оборудования гидротехнического сооружения. Мужчина имел право подписи актов выполненных работ. Он потребовал от подрядчика полмиллиона рублей в обмен на беспрепятственную приёмку. Деньги передавались под контролем сотрудников правоохранительных органов.

Своей вины на суде злоумышленник не признал. Приговором ему назначено пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.