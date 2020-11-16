Павловск, Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM В Петербурге судебные разбирательства помогут привести в порядок исторический приют. Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск комитета по охране памятников (КГИОП) к владельцу объекта культурного наследия Андрею Херсонцеву, который провалил задачу по реставрации.

Херсонцев еще весной 2017 года купил «Жилой дом для мальчиков с холостым надзирателем», входящий в состав объекта культурного наследия «Санкт-Петербургский Ольгинский детский приют трудолюбия» в Павловске.

Владелец должен был исполнить охранные обязательства, однако к июлю 2019 года КГИОП пришел к выводу, что он этого не делает.

В феврале 2020 года тот же Пушкинский райсуд признал Херсонцева правонарушителем по части 1 статьи 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ»). До сих пор владелец так и не продлил сроки проведения работ. Тем не менее он пришел на судебное заседание в ноябре и против удовлетворения исковых требований КГИОП не возражал.

В итоге суд обязал Херсонцева за полгода выполнить консервацию, в том числе противоаварийные работы, а в течение 18 месяцев провести ремонт и реставрацию здания. Если сроки будут вновь нарушены, с Херсонцева также взыщут неустойку до дня фактического исполнения.