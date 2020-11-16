Махачкала, , 13:32 — REGNUM В Дагестане обвиняют в нарушении правил эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть троих пассажиров, жителя Кизилюртовского района. Летом 2020 года он взялся покатать их на лодке в акватории реки Сулак, однако судно перевернулось и они погибли.

Как установлено следствием, 42-летний водитель плавсредства сознательно нарушил вместимость маломерного судна, принял на борт троих пассажиров, при этом он не обеспечил их спасательными жилетами и не провел с ними инструктаж по правилам безопасности на воде. В результате нарушения устойчивости 23 августа судно опрокинулось в районе Иси-су, неподалеку от села Гельбах. Все находившиеся на нем люди, в том числе несовершеннолетняя девочка, упали в воду.

Однако сам управляющий лодкой сумел выбраться на берег, а его пассажиров искали несколько дней. Тела утонувших были найдены без признаков жизни спустя двое суток. В отношении мужчины, нарушившего требования безопасности, было возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются до сих пор, сообщили в пресс-службе СКР по региону.

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