Москва, , 13:33 — REGNUM Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш выписан из медучреждения после прохождения лечения от COVID-19. Об этом 16 ноября сообщил сам музыкант.

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«Уже выписали. Теперь надо некоторое время изолироваться, как предписано по закону», — приводит его слова ТАСС.

Также Дробыш отметил, что у него нормальное самочувствие. При этом ранее композитор лечился в стационаре и сообщал, что заболевание у него протекает в несложной форме.

Отметим, Виктор Дробыш является заслуженным артистом России, песни которого исполняют «Бурановские бабушки», Валерия, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте и многие другие артисты.