Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM В Мариинской больнице Санкт-Петербурга назначен новый главный врач. Им стал полковник медицинской службы, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Завражнов. Об этом 16 ноября сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Мариинская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

Во время представления нового руководителя председатель комитета Дмитрий Лисовец подчеркнул, что Мариинская больница является очень значимым для города медицинским учреждением.

«Перед новым руководителем стоит задача принимать решения в непростых условиях распространения коронавирусной инфекции, используя весь свой практический опыт», — отметил он.

Напомним, новый руководитель сменит ушедшего 1 октября на пенсию Олега Емельянова, который возглавлял больницу 22 года. При нем в учреждении открыли 26 новых структурных подразделений, в 2018 году заработал новый лечебный корпус, который кардинально изменил структуру стационара, начал свою работу центр роботизированной хирургии, открыты новые профильные отделения, отремонтированы все корпуса.

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Мариинская больница — крупнейший в центре города многопрофильный стационар на 1020 мест, в нем ежегодно получают помощь более 80 тысяч пациентов, проводится более 22 тысяч хирургических операций и 2,5 тысячи операций по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи.

В настоящее время в больнице оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, развернуты 634 койки для инфицированных больных.

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