Набережные Челны, Татария, , 13:35 — REGNUM В Набережных Челнах организаторам культурно-массовых мероприятий рекомендовано минимизировать новогодние гуляния. Об этом 16 ноября заявил глава города Наиль Магдеев и подчеркнул, что формат встречи нового года еще не определен, но будет максимально ограничен.

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В Москвы отменили новогодние гуляния. В Набережных Челнах, хоть он и не мегаполис, риски также есть. «Поэтому, думаю, что мы тоже определенные поправки внесем в праздничную программу. В школах, детских садах, учреждениях культуры сами должны критично посмотреть на ситуацию и внести свои предложения по утренникам и новогодним представлениям. Решение будет оглашено в ближайшее время», — отметил Магдеев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в связи с распространением коронавируса в городе Набережные Челны не планируют никаких массовых мероприятий. По поручению мэраНаиля Магдеева в городе запретили культурные и спортивные мероприятия. По поводу новогодних праздников глава города подчеркнул, что посмотрит по ситуации. Формат их проведения определят при улучшении санитарной обстановки, а если она не нормализуется, будем работать так, как диктует время, добавил Магдеев.

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