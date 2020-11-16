Москва, , 13:22 — REGNUM В России на сегодняшний день занято 84% из 263 тыс. больничных коек, которые были развёрнуты для пациентов с COVID-19. Об этом 16 ноября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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По его словам, в 53 российских регионах занятость коечного фонда находится на цифрах, близких к 90%.

«Поэтому сегодня в регионах рекомендовано нами и проводятся мероприятия по использованию этапности, как это используется в период оказания медицинской помощи при боевых действиях», — сказал министр на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с эпидемией коронавируса в России остаётся напряжённой.

«На сегодняшний день хотела бы отметить, что в стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации — 55 субъектов. Хочу обратить внимание, что ещё чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект», — сказала она.

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