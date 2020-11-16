Туркестан, Казахстан, , 13:21 — REGNUM Новый международный аэропорт Туркестана начнет принимать первые авиарейсы с 1 декабря 2020 года. Об этом 16 ноября заявил глава Туркестанской области Умирзак Шукеев на брифинге.

По его словам, аэропорт построен и сдан в эксплуатацию. «Очень большое, красивое сооружение», — сказал глава региона. Он отметил, что первые международные рейсы планируется запустить в Стамбул и Мекку. Вместе с тем запуск самолетов зависит от ситуации с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев открыл международный аэропорт в Туркестане. Объект считается первым аэропортом, построенным за годы независимости Казахстана.

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