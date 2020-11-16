Москва, , 13:22 — REGNUM Возможности единого портала государственных и муниципальных услуг будут расширены: граждане смогут напрямую обращаться в ведомства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин 16 ноября в ходе совещания с вице-премьерами.

Он пояснил, что между людьми и государством нужно наладить надежный и эффективный механизм обратной связи. Это позволит гражданам решать проблемы путём прямого обращения в ведомства или к должностным лицам, оперативно получать ответы.

«Для этого расширяем возможности единого портала государственных и муниципальных услуг, начнем с тех министерств и ведомств, чьи услуги сегодня особенно востребованы», — сказал Мишустин.

Речь идёт о Минздраве, Минпросвещения, Фонде обязательного медицинского страхования, органах власти регионов или местного самоуправления. Ответы граждане будут также получать через «госуслуги», уточнил он.

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