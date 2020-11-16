Москва, , 13:16 — REGNUM Людям, заразившимся коронавирусом, а также лицам, которые контактировали с ними, должны будут сообщать результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции в течение одного рабочего дня. Соответствующее распоряжение содержится в постановлении Роспотребнадзора.

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Согласно документу, опубликованному на сайте ведомства 16 ноября, информировать об этом заболевших и контактировавших с ними пациентов должны региональные управления Роспотребнадзора. Им также должны сообщать о «необходимости соблюдения ими в течение 14 календарных дней со дня контакта с больным COVID-19 режима изоляции». Кроме того, в отношении этих лиц устанавливается медицинское наблюдение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что исследование тестов на коронавирус по срокам не должно превышать двое суток с момента поступления биологического материала в лабораторию. Также, согласно постановлению Поповой, пациентам, заболевшим COVID-19, разрешили выписываться после одного отрицательного теста на коронавирус.

Напомним, на сегодняшний день в России проведено более 69,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 458 641 человек.

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