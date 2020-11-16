Владикавказ, , 13:16 — REGNUM В Северной Осетии растет число госпитализированных в связи с заболеванием COVID-19. При этом снижается возраст пациентов, а их состояние становится все тяжелее. Об этом сообщила начальник организационно-методического отдела Республиканской клинической больницы скорой медпомощи Алла Цкаева.

«На сегодняшний день уже превышен весенний пик обращаемости и госпитализации. <…> По тяжести пациенты становятся также тяжелее, растет количество больных молодого, трудоспособного возраста», — цитирует врача пресс-служба минздрава РСО-Алании.

Как сообщили в минздраве субъекта, на утро 16 ноября в стационарах республики находятся на лечении 1344 человека, за минувшие сутки госпитализированы еще 73 пациента. В связи с ростом числа пациентов с коронавирусом в республике отменен плановый прием больных медицинскими организациями.

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