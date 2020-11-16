Мурманск, , 13:28 — REGNUM Турпроекты Мурманской области получат федеральную поддержку. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, между 16 проектами будет распределено более 42 млн рублей.

«Субсидию получит проект создания ресторана на полуострове Средний. Один из туроператоров средства гранта направит на покупку микроавтобуса с оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Владельцы гостиниц и мини-отелей планируют за счет гранта улучшить качество услуг. В этом мы турбизнес полностью поддерживаем», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию новой в туризме меры поддержки Правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей. В конкурсе участвовали более 4000 проектов, победили 472. 16 из них инициированы предпринимателями Кольского Заполярья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти заявили о запуске програмы развития придорожного сервиса. В программу попали три направления: Териберка Кольского района, Умба-Варзуга Терского района и Титовка Печенгского района.