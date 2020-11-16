Мурманск, 16 ноября 2020, 13:28 — REGNUM Турпроекты Мурманской области получат федеральную поддержку. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, между 16 проектами будет распределено более 42 млн рублей.
Гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию новой в туризме меры поддержки Правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 миллиарда рублей. В конкурсе участвовали более 4000 проектов, победили 472. 16 из них инициированы предпринимателями Кольского Заполярья.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мурманские власти заявили о запуске програмы развития придорожного сервиса. В программу попали три направления: Териберка Кольского района, Умба-Варзуга Терского района и Титовка Печенгского района.