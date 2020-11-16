Москва, , 13:11 — REGNUM Во многих странах распрострянется скептицизм в отношении еды, в состав которой входят генно-модифицированные организмы, сообщает исследовательский центр Pew на своем сайте.

По данным исследования, лидером по числу респондентов, которые считают, что «генетически модифицированные продукты небезопасны для принятия их в пищу», стала Россия. 70% российских респондентов дали такой ответ. Безопасной еду с ГМО назвали только 9%.

На втором месте — Польша: 67% против 13%. На третьем — Италия, 62% против 10%. На четвертом Индия с 58% против 26%, на пятом Южная Корея с 57% против 11%.

В десятку вошли также Франция, Чехия и Германия. В США ГМО-продукты считают небезопасными 38%, опасными — 27%. В Австралии одинаковое число голосов и обоих вариантов (по 31%).

Исследование проводилось в октябре 2019 — марте 2020 годов в 20 странах, где опрашивались от 1400 до 3175 человек старше 18 лет, точность 95%.