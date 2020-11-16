Красноярск, 16 ноября 2020, 13:11 — REGNUM С 18 часов (местное время) 16 ноября до 19 часов 18 ноября в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).
По данным управления, объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.
Напомним, красноярцы называют период НМУ режимом «чёрного неба».
Как сообщало ИА REGNUM, в выходные (14−15 ноября) красноярцы начали массово жаловаться на дымку в воздухе и резкий запах.
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В краевом минэкологии заявили, что инспекторы министерства перешли к работе в усиленном режиме.
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