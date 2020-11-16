Красноярск, , 13:11 — REGNUM С 18 часов (местное время) 16 ноября до 19 часов 18 ноября в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Плохая экология Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР

По данным управления, объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Напомним, красноярцы называют период НМУ режимом «чёрного неба».

Как сообщало ИА REGNUM, в выходные (14−15 ноября) красноярцы начали массово жаловаться на дымку в воздухе и резкий запах.

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В краевом минэкологии заявили, что инспекторы министерства перешли к работе в усиленном режиме.

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