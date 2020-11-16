Москва, , 13:10 — REGNUM В Карелии оказался самый высокий уровень заболеваемости среди регионов России за последнее время. Об этом 16 ноября заявил заявил руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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"Диапазон суточных цифр заболеваемости на 100 тыс. населения составляет от 1,8 на 100 тыс. населения в Республике Татарстан, до 62 на 100 тыс. в Республике Карелия», — заявила Попова.

«Наиболее высокие показатели отмечаются в Республике Карелия, Республике Алтай, Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области, а также в ряде других субъектов», — указала она.