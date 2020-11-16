Москва, , 13:09 — REGNUM Певица и член Общественной палаты России Диана Гурцкая заразилась коронавирусом. Об этом агентству РИА Новости рассказал её брат и продюсер Роберт Гурцкая.

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«Несмотря на все меры предосторожности, где-то не уберегли Диану… Она никак не могла отказать людям, несмотря на наши уговоры. Свою роль сыграло и то, [что] летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у Дианы антител», — сказал Гурцкая.

Он не исключил, что певица бессимптомно переболела в начале зимы, однако этого иммунитета «хватило, к сожалению, ненадолго».

Продюсер также отметил, что Гурцкая находится на домашнем лечении под наблюдением врачей.