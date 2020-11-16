Магнитогорск, Челябинская область, , 13:07 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении заведующей одного из детских садов. Ей вменяют злоупотребление полномочиями, мошенничество и присвоение денег, сообщает пресс-служба облпроуратуры.

Следователи считают, что гражданка похитила вверенные ей средства. Это произошло путём издания приказов о выплатах сотрудникам стимулирующего характера с заведомо завышенными суммами. Всего было присвоено почти 402 тыс. рублей. Также следователи полагают, что эта гражданка похитила деньги у нескольких сотрудников, заявив, что они должны передать ей завышенную премиальную часть. А ещё ей вменяют фиктивное трудоустройство двоих граждан, с зарплаты которых она якобы похитила более 638 тыс. рублей.

На её имущество наложен арест. Дело передано в Ленинский районный суд.