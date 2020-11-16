Севастополь, , 13:06 — REGNUM Учебный процесс в школах Севастополя возобновлён после осенних каникул в обычном режиме с 16 ноября, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«С сегодняшнего дня все общеобразовательные организации вышли с каникул. Всё идет в штатном режиме. На прошлой неделе были завершены обследования всех педагогов, все протестированы на COVID-19 — результаты отрицательные», — сообщил вице-губернатор Игорь Михеев.

Для разделения потоков школьников предусмотрены изменения в расписании занятий. В школах действует обязательный масочный режим для обеспечивающего персонала, в том числе педагогов, для детей масочный режим по желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, осенние каникулы для школьников Севастополя в этом году длились две недели вместо одной, с 31 октября по 15 ноября. Власти приняли решение не вводить дистанционное обучение после каникул.

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