Набережные Челны, Татария, , 13:32 — REGNUM В Набережных Челнах, как и по всей республике, продолжается прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Только за минувшие выходные в городе зарегистрированы семь случаев COVID-19. Всего с начала пандемии выявили 962 лабораторно подтвержденных заболеваний, выздоровели 739 человек. С медицинского наблюдения сняли 7 007 жителей автограда, сообщил начальник управления здравоохранения Набережных Челнов Александр Николаев.

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Уровень заболеваемости в городе на 100 тыс. человек составляет 180,1, что на 23% ниже среднереспубликанского показателя.

Мэр города Наиль Магдеев поручил держать вопрос лекарственного обеспечения в аптеках и лечебных учреждениях на контроле. С представителями аптечных сетей, даже частных, необходимо пообщаться, т. к они живут и работают в городе. Лекарств нет в продаже по ряду аптек и лечебно-профилактических учреждений. «Финансирование, приобретение лекарств — это полномочия республиканского уровня. Давайте выходить на республику. По каждому факту нужно бить во все колокола, когда касается вопрос жизни и здоровья людей. Трудности могут быть, но они должны решаться», — отметил градоначальник.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии глава республики Рустам Минниханов продолжает лично контролировать обеспечение лекарствами аптечных сетей. Ажиотажный спрос на медикаменты утихает. Ситуация более или менее выравнивается, но в некоторых аптеках запрос на препараты есть. Республиканский оперативный штаб на недавнем заседании призвал все районы соблюдать выдачу лекарств населению по рецептам.

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