Москва, , 13:03 — REGNUM Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представит новую стратегию антинаркотической политики РФ до 2030 года. Об этом 16 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, новая стратегия будет представлена президенту России Владимиру Путину на заседании Совета безопасности. «Тема чрезвычайно важная — это совершенствование государственной антинаркотической политики», — добавил Песков.

Он пояснил, что глава МВД представит результаты реализации антинаркотической стратегии по итогам 2010−2020 годов, а также представит проект новой стратегии.

Напомним, 16 ноября Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности в режиме видеоконференции.