Стокгольм, , 13:07 — REGNUM Весенний семестр 2020 года для старшеклассников общеобразовательных учреждений и студентов высших образовательных заведений Швеции прошел преимущественно в дистанционном формате. В свете очередного ухудшения эпидемиологической обстановки из-за распространения коронавируса в стране министр образования Анна Экстрём заявила, что учащиеся старших классов и студенты снова могут перейти в онлайн. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету — все новости»

Поскольку в последнее время распространение инфекции в Швеции резко возросло, последние недели учебы перед наступлением Рождества в кампусах школ и университетов, могут стать последней возможность получения очного образования.

Экстрём заверила, что в настоящее время конкретных планов по закрытию школ и университетов нет, однако ее ведомство вновь может прибегнуть к тем мерам, которые были предприняты этой весной.

«Я хочу, чтобы школы оставались открытыми; чем дольше они открыты, тем лучше. Но ситуация серьезная, и мы готовы, и у нас есть возможности закрыть школы», — заявила Экстрём.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Швеции должны ввести полный локдаун – вирусолог

Читайте развитие сюжета: В Дании обсуждают последствия массового уничтожения норок