Москва, , 12:59 — REGNUM Ситуация с эпидемией коронавируса в России остаётся напряжённой. Об этом 16 ноября заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.

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"Ситуация в Российской Федерации остаётся напряжённая. Но она различна в различных субъектах Российской Федерации», — заявила Попова.

«На сегодняшний день хотела бы отметить, что в стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации — 55 субъектов. Хочу обратить внимание, что ещё чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект», — указала она.

По её словам, в стадии продолжающегося роста находятся 25 субъектов. Замедление роста регистрируется в двух субъектах.