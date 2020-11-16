Москва, , 12:59 — REGNUM В ряде регионов России имеются проблемы с оказанием медицинской помощи, сообщил 16 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Василий Максимов. Больной муж. 1881

Он рассказал, что на сегодняшний день вызывает озабоченность ситуация с оказанием помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в ряде регионов.

«Там отмечается нехватка медицинских работников и достаточно высокий процент загруженности специализированных коек», — сказал он на заседании координационного штаба по профилактике коронавируса.