Архангельск, , 12:59 — REGNUM В Архангельской области за минувшие сутки выписаны из больниц 230 человек, которым ранее был поставлен диагноз «COVID-19». Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Всего, по данным штаба, с начала пандемии новую коронавирусную инфекцию перенесли 17 365 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области на лечении с COVID-19 находятся 8963 человека, 351 из них попал в список больных за последние сутки.