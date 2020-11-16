Стокгольм, , 13:05 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Швеции усиливается стремительными темпами, в то время как принятых мер для сдерживания коронавируса недостаточно. В эфире местного телеканал SVT профессор вирусологии Фредрик Элг заявил, что сейчас властям Швеции необходимо ввести полный локдаун во избежание ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

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»В течение двух недель Швеция вернется к той же ситуации, что и этой весной, и количество госпитализированных пациентов с коронавирусом достигнет апрельских показателей», — предупредил Элг.

Сейчас в Швеции кривая числа зараженных коронавирусом резко стремится вверх. За последнее время ежесуточный прирост инфицированных превышает 5 000 случаев.

Для противодействия распространению коронавируса профессор подчеркнул необходимость принятия «жестких мер».

«Под более жесткими мерами я подразумеваю, что не следует разрешать проводить время в компаниях более чем из пяти-шести человек, что рестораны, кафе и пабы должны быть полностью закрытыми и что люди не должны обладать возможностью встречаться в общественных местах. То есть локдаун», — заявил Элг.

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